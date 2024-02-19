翻攝自年代售票系統

亞洲盃男籃資格賽即將登場，中華男籃22日周四下午7時於台北和平籃球館迎戰強敵紐西蘭，年代售票系統19日中午12時開始售票。此戰在和平籃球館的票價，1樓場邊席分為6000元、5000元、4000元，1樓特區1200元及800元（特A區1000元），2樓普通區自由座500元。

這次的最貴票價6000元引來外界議論，被一些網友批評是「盤子價」。2018年在和平籃球館的世界盃亞洲區資格賽，最貴票價1500元，雖然不是相同的賽事，但都是在同一個場地的中華隊賽事，最貴票價卻漲了3倍。

去年的世界盃籃球熱身賽，新莊體育館的最貴票價達到16800元，那是因為有NBA球星參與其中，讓球迷有機會近距離觀戰。然而中華男籃此次狀況不斷，組訓、集訓的問題讓球星劉錚在臉書提出疑慮，加上比賽又不是在例假日，最貴票價還要6000元而引來批評。

此次最低入場票價500元（無障礙座位250元），2020年碰上疫情，中華對戰日本的亞洲盃男籃資格賽， 1樓特區400至600元，2樓自由座400元，最後有很多場比賽因為防疫取消。從普通區來看，相隔4年也只多100元。