中美關係近期看似有和緩跡象，但外媒披露，美國準備在今年將近一半的航空母艦艦隊派往西太平洋地區。目前，已有3艘美國航空母艦在西太平洋活動，還有兩艘可能很快加入。學者分析，即使美中雙邊關係升溫，在該地區威懾中國仍是美國的首要之務。

俄羅斯衛星社19日引述海事新聞網站Marine Insight報導，截至2月5日，美國太平洋艦隊旗下航母「林肯號」（USS Abraham Lincoln）被發現駛離加州聖地牙哥母港，駛向西太平洋。

此外，2008年至2015年部署到日本的第一艘美國核動力航母「喬治華盛頓號」（USS George Washington）也預計部署在西太平洋，取代「雷根號」（USS Ronald Reagan）。後者將離開日本橫須賀基地，駛往美國華盛頓州普傑海峽海軍造船廠進行維修保養。

報導稱，上述部署標誌著近期美國歷史上首次有11艘航母編隊中，5艘同時在西太平洋執行任務。美國航母參加了最近的軍事演習，凸顯該地區的戰略重要性。譬如，羅斯福號和卡爾文森號航母戰鬥群在菲律賓海與日本進行了聯合演習，重點改進空戰和海上通信。

香港《南華早報》引述英國諾丁罕大學馬來西亞分校副教授巴頓（Benjamin Barton）表示，這項部署旨在表明美國已將重心放在印太地區，即便歐洲及中東目前都有衝突。他分析，「即使（美中）雙邊關係升溫，在該地區威懾中國仍是美國的首要之務」。

據此前美國海軍研究所數據，美國海軍在西太平洋部署了11艘航空母艦中的3艘，以威懾中國和北韓。