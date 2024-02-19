元富期貨指出，上周五台積電讓出空間，有超過50檔個股漲停，呈現類股健康輪動，只要不出現爆量長黑回檔填補跳空缺口，將維持多方架構。
本週最大焦點，莫過於當屬輝達(Nvidia)財報，將於台灣時間2月22日清晨公佈，惟考量美超微(SMCI)創高拉回 ，料台廠AI概念股應是震盪再上，短線宜買黑不買紅，同時，本週進入年後法說高峰，也為重要關注亮點。
另外，適逢美國國定假日「總統日」，美國股市、債市今(19)日將休市一天。
美國上週公佈的經濟數據，暗示聯準會的通膨之戰尚未終了，使得美債殖利率上揚，上週五美股四大指數全數收黑。台指期開漲0.23%、電子期漲0.16%、金融期漲0.34%。
元富期貨指出，上周五台積電讓出空間，有超過50檔個股漲停，呈現類股健康輪動，只要不出現爆量長黑回檔填補跳空缺口，將維持多方架構。
本週最大焦點，莫過於當屬輝達(Nvidia)財報，將於台灣時間2月22日清晨公佈，惟考量美超微(SMCI)創高拉回 ，料台廠AI概念股應是震盪再上，短線宜買黑不買紅，同時，本週進入年後法說高峰，也為重要關注亮點。
另外，適逢美國國定假日「總統日」，美國股市、債市今(19)日將休市一天。
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