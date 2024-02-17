#KCSTRONG Below are photos of Patrick & Brittany Mahomes - after visiting with two of the shooting victims. An 8&10 year-old shot while celebrating their hometown team.



The family tells us both are ok but have a long road to recovery. @fox4kc pic.twitter.com/n83iROmFsE — Malik Jackson (@malikjackson3) February 16, 2024

Taylor Swift Donates $100K to GoFundMe for Family of Woman Killed at Chiefs Victory Parade https://t.co/CjBEkqkRb9 — Variety (@Variety) February 16, 2024

堪薩斯酋長隊衛冕超級盃冠軍，卻不幸在慶功遊行上爆發槍擊案，造成1死22傷，死者麗莎（Lisa Lopez-Galvin）兩個10歲與8歲的姪女也都受到槍傷住院。超級盃決賽MVP馬霍莫斯（Patrick Mahomes）帶著妻子布蘭妮（Brittany）到醫院探視麗莎的家屬與兩個女孩。

麗莎的家屬在募資平台GoFundMe求助，流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）慷慨解囊捐出兩筆5萬美元，一共10萬美元（新台幣313萬）幫他們度過難過。泰勒絲留言：「致上我最深切的同情與哀悼。」家屬設定的目標是7.5萬美元，很短的時間就募到將近20萬美元善款。麗莎的丈夫和兩個孩子躲過一劫，兩位姪女腿部中彈，預計要復健很長時間。

泰勒絲跟男友凱爾西（Travis Kelce）慶功之後，目前在澳洲墨爾本巡迴。凱爾西在超級盃決賽立下大功，泰勒絲當時在場邊觀戰也成為一大焦點。

堪薩斯警方案發後逮捕兩位青少年嫌犯，遊行現場配置800名警力，目擊者看見嫌犯持槍亂射，其中1位槍手被現場兩位球迷制伏。這位叫做康崔拉斯（Paul Contreras）的球迷案發時就在嫌犯附近，他奮勇從後方撲倒嫌犯，讓嫌犯的槍脫手，另一人過來幫忙壓制成功。