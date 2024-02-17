《木曜4超玩》主持人邰智源日前問美國在臺協會(AIT)處長孫曉雅，美國是否是台灣的盟邦（allies）？孫曉雅秒回「不是」。政大外交系教授吳崇涵認為，美國有說要改變現狀、從戰略模糊變成戰略清晰嗎？她一棒打醒台派要戰略清晰的構想！並且，從2020年以來所有爭論都不攻自破。

在YouTube擁有234萬訂閱的知名節目《木曜4超玩》，日前邀請美國在臺協會(AIT)處長孫曉雅錄製節目。主持人邰智源問，美國是否是台灣的盟邦（allies）？孫曉雅秒回「不是」，但馬上也強調台美是朋友和合作夥伴。

對此，政大外交系教授吳崇涵17日在《新聞大白話》表示，以台派的看法，應該是盟邦，最好是把台灣關係法升格成為國際條約。問題是，這是美國的核心利益嗎？美國有說要改變現狀、從戰略模糊變成戰略清晰嗎？她一棒打醒台派要戰略清晰的構想！

吳崇涵分析，2020年，美國智庫「外交關係協會」總裁Richard Haass和徒弟David Sacks寫一篇文章，主張美國對台的安全承諾必須不要再模糊了，因為再模糊下去，大陸的灰色戰術會不斷蔓延到台灣，因此美國是該戰略清晰了，故從2020年開始輿論說美國對台是戰略清晰。

吳崇涵質疑，如果美國戰略清晰，那孫曉雅在講什麼？也不只孫曉雅講，布林肯也講支持一個中國。因此，從2020年來所有爭論不攻自破，因為如果美國要從戰略模糊變成戰略清晰，首先要確保亞太所有盟邦都準備好了。如果還沒準備好，拜登不敢斷然把戰略模糊變成戰略清晰。

吳崇涵強調，孫曉雅是一位稱職的外交官，她不能在口中講出會改變現狀的任何詞彙，否則犯大忌，在目前美中態勢之下，不容許她犯任何錯誤。