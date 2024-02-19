許姓男子今午駕駛黑色休旅車行經台9線422.1公里處時，無故自撞路旁超商廣告立柱。（大武警察分局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台9線南迴公路今午間發生自撞車禍，65歲許姓男子駕駛休旅車，行經422.1公里路段時，不明原因衝撞路旁廣告立柱，車頭變形全毀，造成駕駛許男受困、乘客鄂男受傷，詳細事故原因警方調查釐清中。

65歲許姓男子駕駛黑色休旅車搭載52歲鄂姓男子，沿台9線南迴公路往台東市方向行駛，途經422.1公里路段不明原因自撞路旁超商的廣告立柱；由於撞擊力道猛烈，不僅車頭凹陷變形、引擎蓋掀飛及零件散落，前座安全氣囊也雙雙彈出，造成許男受困駕駛座，手臂傷重鮮血直流，鄂男則受輕傷。

大武警察分局午間12點58分接獲報案，立即到場交通疏導並配合消防人員救護傷患；現場由消防隊員使用破壞器協助許男脫困，隨後由救護車送往醫院救治。

大武警察分局表示，駕駛酒測值鑑驗中，詳細肇事原因由交通小隊調查釐清中，也呼籲駕駛人勿疲勞駕駛、超速及任意超車，隨時注意車前狀況，維護用路人行車安全。