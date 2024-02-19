據香港中通社19日報導，德國《世界報》17日爆料稱，德國總理蕭茲阻止推舉歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）擔任北約組織（NATO）秘書長，原因是她在俄羅斯問題上的立場。

德國《世界報》報導稱，多名歐盟高級官員和外交官透露，美國國務卿布林肯向拜登建議，讓范德賴恩擔任下一任北約秘書長。拜登就此建議詢問了蕭茲，但遭到後者反對。一名消息人士說，蕭茲堅決反對范德賴恩出任北約秘書長。

蕭茲對拜登說，北約秘書長的職位太重要了，不能讓德國基督教民主黨（CDU）人來擔任，范德賴恩對莫斯科的敵意「從長遠來看可能是不利的」。蕭茲本人隸屬德國社會民主黨（社民黨）。

報導稱，美國傾向於由女性擔任下一任北約秘書長。丹麥總理佛瑞德里克森去年曾被猜測是北約秘書長候選人。但她去年6月前往華府時未能給拜登或國會議員留下深刻印象。因此史托騰柏格的任期在一個月後被延長。

挪威前總理史托騰柏格自2014年以來一直擔任北約秘書長，其任期原定於2022年到期，但在2022年2月俄烏戰爭爆發後，北約為保持整體穩定性而延長了其任期。2023年7月，北約決定將史托騰柏格任期延長至2024年10月1日，此次已是史托騰柏格第4次任期延長，這也使其成為北約歷史上任期第二長的秘書長。