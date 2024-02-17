據香港中通社報導，德國總理蕭茲在「慕尼黑安全會議」上強調，歐洲必須加強自衛能力，無論誰贏得即將到來的美國大選，也無論烏克蘭戰爭結果如何，歐洲都必須能威懾潛在的侵略者。

蕭茲2月17日在慕尼黑安全會議第二天的會上說：「無論是現在還是將來，我們歐洲人都必須更加關心自己的安全。」蕭茲說，作為歐洲最大的經濟體，德國已將國防支出提高至國內生產總值的2％，並將繼續實現北大西洋公約組織（NATO）的目標。

人們越來越擔心，如果川普重返白宮，美國會不會繼續援助基輔。川普曾公開反對拜登對烏克蘭的軍事支持。在總統任內，川普還曾對俄羅斯總統普丁表示過欽佩之情。在本月的一次競選集會上，川普表示，如果北約成員國不「支付帳單」（指國防開支），他甚至會「鼓勵」俄羅斯人「為所欲為」。

蕭茲說，德國還在與盟國法國和英國討論開發遠距離精確武器，以確保其威懾戰略保持領先地位。關於德國會否向烏克蘭提供金牛座（Taurus）導彈，蕭茲答道，德國正在盡一切努力幫助烏克蘭保衛自己，並將在適當的時候做出決定。

蕭茲也說，德國要求以色列在迦薩走廊衝突中遵守國際法，不要在它與北部鄰國黎巴嫩的邊境開闢第二條戰線。他還說，應該阻止伊朗利用衝突擴大影響力。