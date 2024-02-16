據香港中通社報導，烏克蘭、德國和法國政府證實，烏總統澤倫斯基定於當地時間2月16日先後訪問德、法兩國，將分別簽署雙邊安全協議。與烏克蘭簽署此類雙邊安全協議，遵循了七大工業國集團（G7）的承諾。

烏克蘭總統府表示，澤倫斯基定於16日上午在德國首都柏林會晤德總理蕭茲。德國政府一名發言人說，蕭茲和澤倫斯基將簽署一份雙邊安全協議，內容關於德方對烏「長期安保承諾和支持」。

愛麗舍宮說，法國總統馬克宏16日晚將同澤倫斯基簽署雙邊安全協議，重申法方決心繼續同夥伴一道向烏克蘭提供長期、堅定支持。

法烏安全協議將就法國對烏長期人道主義和財政援助、支持重建和軍事援助列出框架。兩名知悉談判的外交官說，法國打算為法國企業承接的烏克蘭民用項目提供2億歐元資金。

這類雙邊安全協議還可能包括，向烏克蘭提供現代軍事裝備和幫助訓練烏克蘭軍隊。此外，英國今年1月同烏克蘭簽署了雙邊安全協議。

2023年7月，北約在立陶宛首都維爾紐斯舉行首腦會議，未就烏克蘭加入北約設定時間表。但G7在峰會期間承諾，向烏克蘭提供長期安全支持。