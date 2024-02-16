我國今與印度政府由我駐印度代表處大使葛葆萱及印度台北協會會長葉達夫視訊簽署MOU，行政院官員表示，雙方簽署MOU內容將明定印度移工開放行業及人數由台方決定，印度方將依台方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。絕無日前部分網路謠傳大舉引進10萬移工之實。

行政院官員表示，因國內少子化、高齡化及缺工等情況，各界均要求政府應積極開發新增移工來源國，以協助產業及社會缺工需求。

行政院官員說，印度勞工素質穩定、評價良好，且多從事建築業、製造業、家事及農業工作，符合台灣引進移工需求，同時，各國皆積極爭取或擴大引進，包括德國、義大利、法國、中東、新加坡、馬來西亞都有引進，以色列近期計畫擴大引進，日本已於2023年簽署MOU，韓國正在洽簽。

行政官員強調，雙方簽署MOU內容將明定印度移工開放行業及人數由台方決定；印度方將依台方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。絕無日前部分網路謠傳大舉引進10萬移工之實。

行政官員表示，MOU簽署後，勞動部將依條約締結法送請立法院查照，並儘速與印度方展開工作層級會議討論執行細節，待各項籌備工作完成就緒後，才會依法公告印度為新增移工來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中，自由選擇引進。