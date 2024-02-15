烏克蘭軍方昨（14）日表示，他們在黑海使用高科技無人艇，成功擊沉一艘俄羅斯大型登陸艦，這也是繼本月1日在克里米亞半島附近擊沉俄軍飛彈護衛艦「伊萬諾維茨號」（Ivanovets）後，兩周內第二度成功打擊。根據烏軍說法，俄國黑海艦隊已有1/3陷入癱瘓。

CNN、路透社報導，烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布貼文：「烏克蘭武裝部隊在國防部情報單位協助下，摧毀了大型登陸艦「庫尼科夫號」（Tsezar Kunikov）。被擊中時，這艘軍艦正位在阿盧普卡（Alupka）附近的烏克蘭領海。」

Ukrainian forces destroyed the Russian Navy's Tsezar Kunikov large landing ship off the occupied peninsula of Crimea in the Black Sea, Kyiv's military said. https://t.co/4LEWeTHSJ7 pic.twitter.com/9NoACdjx9R — ABC News (@ABC) February 14, 2024

根據烏克蘭國防部情報總局（GUR）公布的相關影片，可以看到船艦上冒出熊熊大火和濃煙。GUR表示，烏軍這次使用國造「Magura V5」武裝無人艇來執行任務，庫尼科夫號船身左側被炸出一個大洞後沉沒。

路透社可以證實影片中的船艦確實是庫尼科夫號。克里姆林宮則不願對此多做回應。

在俄烏戰爭即將屆滿兩周年之際，烏克蘭陸地前線戰況陷入僵局，卻在另一個主戰場「黑海」大有斬獲。烏軍表示，在一連串大規模攻擊下，俄國黑海艦隊已折損1/3船艦，總計損失24艘船艦、1艘潛艦，「庫尼科夫號」是黑海艦隊第25艘報廢的船艦。

公開資料顯示，庫尼科夫號屬於775工程大型登陸艦，是俄軍最新型戰艦之一，全長112.5公尺、寬15公尺，滿載排水量為4012噸，航速17.59節（約時速32.58公里），可同時裝載10輛主戰坦克或12輛裝甲運兵車，以及340名士兵。