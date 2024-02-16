國造潛艦原型艦海鯤號將在農曆年後進入密集SAT海測階段，但外界不斷質疑海鯤號單艦造價過高，恐成為新立院攻防話題，為海軍在後續量產計畫投下變數。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲日前表示，海鯤艦直接成本約為256億元，相較其餘國家，算是相當便宜，而且經歷2年多就建造出來，已經非常了不起。而未來第一階段量產型潛艦的單艦直接成本則會是200餘億元，並非外界稱的500多億元。

蘇紫雲表示，外界始終質疑海鯤艦成本太高，實際上第一次的成本包含廠房、機具、彎板機及技術授權費用等等，所以如以直接建造的成本大概是在260億左右，「真的是要謝謝台船的弟兄姊妹，去看的時候，眼淚真的是會掉出來」。

回到造價問題，蘇紫雲認為，台灣真的很厲害。根據統計，全世界傳統工藝的潛艦，中華民國海鯤號的直接造價是260億台幣；挪威在2023年10月向德國購買的212CD型潛艦，每艘造價大概在9億5000萬美金，相當於295億台幣。

而新加玻之前購買的218型潛艦，每艘是279億台幣；韓國最新自製的的島山安昌號級潛艦為280億台幣；澳洲在2016年向法國購買的梭魚級潛艦實屬最貴，每艘要價900億台幣；至於日本身為潛艦製造的熟手大國，2023年製造的大鯨級潛艦則為210億台幣。

蘇紫雲提到，海鯤號潛艦在2020年11月開工，2023年9月完工典禮，相較於其他國家，我國第一次建造潛艦只用兩年十個月時間，並只花費260億台幣，「真的是台灣製造業的奇蹟、全世界造船業的奇蹟」。

最後，蘇紫雲指出，比較我國與各國造船業，第二艘同級潛艦通常會有學習曲線，熟門熟路，因此建造成本通常會是第一艘的80%左右，估計大概會在200億出頭，是非常有利於未來水下艦隊的規模建造，有效的嚇阻，「我們就是不要人家來打我們，但是要有足夠的能力，鐵窗、防盜竊盜要準備好」。