金門縣政府新春聯合團拜活動，近百位參與的府內、外同仁相互拜年、互道新年快樂！(于家麒攝)

大年初六公家機關開工！金門縣政府暨各級單位今(15)日上午熱鬧舉辦新春聯合團拜活動，由縣長陳福海親自主持，與近百位參與的府內、外同仁拜年互道新年快樂，並發放福袋祝福大家好運攏來，現場滿溢新春歡樂喜氣。陳福海強調今年會是亮麗的一年，對未來的種種施政發展的方向深具信心，將建構一個更美好、更友善、更美麗的金門。

金門縣長陳福海(右前)新春聯合團拜活動中發放福袋祝福大家好運攏來，現場滿溢新春歡樂喜氣。(于家麒攝)

金門地區各國小校長開心展示縣長陳福海發送的開運福袋，祝福大家好運攏來！(于家麒攝)

縣長陳福海先向大家道賀新年快樂，並表示心裡「滿滿的感恩」，以心存善念、慈悲心看待地方種種事務；他說，金門常住人口約有六、七萬，每年過年節鄉親返鄉及觀光客到金門過年，面對空中交通的問題，在機場一個簡單服務、用點心思，不管觀光客和大陸朋友，看到金門的用心，他們感受會很深刻，感謝團隊各單位通力協助，讓鄉親過一個好年。

陳福海強調，今年是農曆甲辰龍年，新年新氣象，且新一任總統已產生，520後將有新的局勢。金門在歷任縣長打下的良好基礎，如今才能有這麼多亮麗的經建成果，經過各局處的一年的努力，財政已穩定，目前已回到70幾億，並強調金酒公司建立制度、法制，讓金酒有更好的未來發展，並一定能達到年度營運目標。對未來地區的種種發展方向他深具信心，建構一個更加友善的金門。

陳福海也說，禮運大同篇是他從政的初衷，「老有所終」、「壯有所用」、「幼有所長」、「鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」都是他最關心的施政項目，尤以偏遠角落的獨居長者，更是需要被照顧，將全力發展「長照」系統讓金門擁有溫馨的友善環境。

陳福海最後表示，金酒好，金門才會好；金酒有盈餘，財政才不會有壓力，金酒員工更有保障，並以身為金酒一份子為榮，縣府員工也要以身為縣府團隊一份子為榮，他也會從自己開始，自我勉勵對於縣政更認真、更用心，不負鄉親的期待。

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