預計於下週一（19日）在日本東京舉辦的烏克蘭重建會議，將成為日本和烏克蘭雙方合作的重要里程碑。本次「日本與烏克蘭經濟復興推進會議」將由日本首相岸田文雄和烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）等領導人共同主持，預計將發表一份共同聲明，表達日本在協助烏克蘭重建方面的承諾，雙方預計將簽署數十份合作文件涵蓋7大領域。

據日本《NHK》17日報導，媒體取得的聯合聲明草稿中詳細說明了日本支持烏克蘭主權獨立並且收復該國領土的立場，日本將承諾在重建過程的所有階段持續提供協助。這包括緊急作業，例如排雷和殘骸清除，還有經濟援助和協助促進烏克蘭先進產業發展。

兩國一致認為，強化和繼續對俄羅斯的制裁是阻止莫斯科軍事行動的一種形式。 日本和烏克蘭還將確認他們致力於確保俄羅斯無法規避這些制裁。雙方正準備簽署約50份文件，涵蓋農業、基礎建設和其他5個領域。