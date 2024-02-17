炎亞綸去年6月遭抖音網紅耀樂指控在未成年時發生關係並拍攝性影像，被控違反兒童及少年性剝削條例，遭士林地方法院起訴後被限制出境、出海8個月。經士林地方法院考量境管期限將屆滿，裁定炎亞綸可於2月23日下午3時前具保150萬元，准予解除限制出境、出海，他今（17日）親自前往士林地方法院繳交具保金。

炎亞綸表示：「感念法官理解對於維持生活需求，讓我能進行海外工作。一直以來面對大眾，都有一份責任感，公眾人物的基礎是來自社會大眾的信任，這也是我持續保持的核心價值和信念。我信任司法，也很謝謝司法，需面對的，我必定去面對。」

這段期間雖沉淺，炎亞綸不忘做公益，在去年聖誕節時，前往慈濟醫院以及門諾醫院，送聖誕禮物給醫院的孩童，他準備的超豐盛：「一個人兩樣，任君挑選。」讓網友形容：「超棒的亞綸哥哥，孩子有你真幸福。」

他除在台灣工作邀約仍詢問不斷外，在海外也具有高人氣與影響力，日本、澳門也在近期提出工作邀請，而他在副業自營的「火火選物」推出了餅乾新品哈尼棒相當熱銷，日前也舉辦品牌的一日店長活動，吸引上百粉絲前往支持，顯示人氣不墜。

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