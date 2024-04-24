今天（24日）鋒面通過，各地出現短暫陣雨或雷雨，明天（25日）有另一波鋒面接近，各地易有短暫陣雨或雷雨，越晚降雨越明顯，周末雨勢好不容易才趨緩，下周又有鋒面抵達，未來一周天氣相當不穩定，提醒民眾隨時注意天氣變化，並隨身攜帶雨具備用。

中央氣象署資訊顯示，明天有一波鋒面靠近，清晨至上午降雨空檔較長，西半部斷斷續續有降雨範圍廣的雷陣雨，東北部也有較大雨勢，隨著鋒面越來越近，越晚雨勢會越明顯；溫度方面，北部、宜花低溫約21度，其他地區約23度，各地高溫則在27至30度之間，感受較悶熱。

周五（26日）受鋒面、西南風影響，各地有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨出現，中南部降雨範圍廣、雨勢明顯，北部、東北部地區也有局部大雨的機率；周六、下周日（27、28日）鋒面影響越來越弱，雖然西半部、東北部地區仍有短暫陣雨或雷雨，且西半部地區有機會出現局部大雨，不過雨勢會逐漸減弱。

下周一（29日）吹偏南風，天氣穩定悶熱、水氣少，中部以北仍以有短暫陣雨的機率；下周二（30日）有鋒面位於台灣北部與面，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨；下周三（5月1日）起水氣增加，各地都可能出現短暫陣雨或雷雨。