金門地區今(30)日清晨起又遭濃霧籠罩，能見度不足300公尺，海空交通截至上午9點為止均仍停擺。小三通航線金門往返五通及泉州船班自上午7點50分起暫停航駛；尚義機場持續關場，台-金空中交通雙向已取消13航班，逾800人行程受阻。根據氣象資料顯示，因鋒面接近，今天氣為多雲時陰短暫陣雨或雷雨，午後雨勢下來濃霧或有望消散，請出遊旅客多注意航班資訊。

金門氣象站指出，本週受鋒面影響，為陰時多雲有雷陣雨的天氣。今日鋒面接近，天氣為多雲時陰短暫陣雨或雷雨。溫度23~28度，白天溼熱。易有低雲或局部霧影響能見度，請注意行車安全及航班資訊。

金門本週受鋒面影響，為陰時多雲有雷陣雨的天氣，外出請記得攜帶雨具。(圖／擷取自金門氣象站臉書)

此外，週三(1日)及週四(2日)鋒面通過及東北季風增強，天氣仍為陰短暫陣雨或雷雨。預報氣溫約20-24度，外出請記得攜帶雨具，早晚稍有涼意。易有局部性大雨發生的機率，低窪地區慎防淹水。

至於週五(3日)至週六(3日)則因東北季風減弱，天氣陰時短暫陣雨，溫度20~26度間。週日(5日)天氣多雲短暫陣雨，雨勢逐漸緩和，溫度22~26度間。

氣象站提醒，本週春雨綿綿，天氣溼熱，易有黴菌及病毒滋生，建議要除濕，避免幼童及長者發生呼吸道疾病。春季天氣及溫度變化較大，建議早晚外出時適時添加衣物，以免著涼。