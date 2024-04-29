由於水氣稀少，明（30）日白天溫暖穩定，北部清晨有零星降雨。下午起鋒面逐漸接近，各地降雨機率增加，配合午後熱力作用，在中部以北、宜花地區及各山區有局部短暫陣雨或雷雨，預估雨勢越晚越明顯，大台北山區及東北部地區有較大雨勢。氣象署表示，周三（5月1日）鋒面通過及東北季風增強，降雨最明顯。

氣象署分析未來降雨狀況。（氣象署提供）

氣象署指出，明天清晨北部有零星降雨，各地大多多雲到晴，下午起鋒面逐漸接近、水氣增多，各地降雨機率增加，中部以北、宜花地區及各山區有局部短暫陣雨或雷雨，預估雨勢越晚越明顯，其中大台北山區及東北部地區有較大雨勢；溫度方面，高溫普遍為32至34度，尤其南部近山區及東南部可達36度左右，且東南部有焚風發生的機率。

氣象署分析未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周三、周四（5月1日、2日）鋒面通過及東北季風增強，各地易有短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部及東部地區有短延時強降雨，並有局部較大雨勢，周三降雨最明顯，鋒面上亦有對流性降雨，伴隨雷擊及強陣風，北台灣天氣轉涼，其他地區氣溫略降；周五（3日）東北季風逐漸減弱，東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區有零星降雨機率，溫度回升。

周六（4日）東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨；下周日（5日）各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，僅東部及東南部地區有局部短暫陣雨；下周一（6日）另一鋒面位於北部海面，水氣再增多，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。