中國人民解放軍海軍首部潛艇主題宣傳片《隱入深海》

4月23日是中共海軍成立75週年紀念，22日下午中共海軍發布首部潛艇主題宣傳片《隱入深海》，首次透露高清晰度的巨浪潛射導彈發射震撼場景。此外，山東艦航母編隊首次完整地公佈了水面艦艇、潛艇和航空聯隊組成。受訪的中共軍事專家表示，短片中許多畫面都是首次公開，真實展示出一切從實戰化出發的主題。對此，退役少將栗正傑24日就表示，「解放軍一直有一個做法，其實潛艦是機敏武器，機敏武器不會輕易地展現出來，如果我新一代沒出來，這一代的潛艦不會隨意對外展示」，引發討論。

栗正傑24日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我們看到海底潛艦，導彈的發射，代表中國大陸已經走向海底」，栗正傑接著說，「最起碼現在的094型飛彈核潛艦，解放軍正式服役的有6艘，這6艘的含義代表，可以有固定2艘核潛艦，在海底最巡弋、執勤、備戰，一艘可以帶12枚的巨浪-2、巨浪-3，2艘就是24枚的巨浪，每1枚還都是多彈頭，隨時可以對你做第2擊的反報復，它的射程多達12000公里」。

栗正傑也說，「解放軍一直有一個做法，其實潛艦是機敏武器，機敏武器不會輕易地展現出來，如果我新一代沒出來，這一代的潛艦不會隨意對外展示」，栗正傑最後強調，「這次如果他展示094型飛彈核潛艦，代表他096已經出來了，關鍵在這地方，射擊的是巨浪-2，代表巨浪-3已經有了，所以他打給你看」。