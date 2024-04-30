巴基斯坦麒麟級潛艦首艦舉行下水儀式

巴基斯坦海軍說，中方為他們開發的8艘先進麒麟級潛艦首艦已下水，象徵兩國加強軍事合作。

綜合《南華早報》（South China Morning Post）和《海軍新聞》（Naval News）網29日報導，中巴高層官員都出席了26日在武昌船舶重工集團雙流基地舉行的下水典禮。巴基斯坦海軍參謀長阿斯拉夫（Naveed Ashraf）在典禮中說，這些潛艦將在維護區域和平與穩定上發揮關鍵作用，而潛艦打造合約將「為不斷受考驗的巴中友誼增添新層面」。

基於雙方合約中的技術轉移協議，其中4艘潛艦將在中國建造，而另外4艘將在巴基斯坦打造。聲明中說，這些隱形潛艦將配備最先進的武器和感測器。

巴基斯坦麒麟級潛艦首艦

未來巴基斯坦海軍將靠這8艘麒麟級潛艦大幅提升反介入/區域拒止（A2AD）戰力，儘管官方並未證實採用的武器系統，但顯然它要是裝備可攜帶核彈頭的巴布爾-3型（Babur-3）潛射巡弋飛彈（SLCM），將獲得深入打擊力。

一名巴基斯坦前海軍知情官員2015年說，這項潛艦軍售案價值可能約在40—50億美元（1,301—1,627億台幣）之間。儘管這8艘潛艦的具體細節不得而知，但據悉它們是中方海軍039A/041型元級潛艦的出口版。

巴基斯坦是在2015年4月簽約採購，原本計畫要在2022—2028年間交付8艘潛艦。其中前4艘預定要在2022—2023年間交付，而後4艘會在2028交付。不過，從第一艘2024年才下水看來，進度似乎有點慢了。

On April 26, 2024, the Pakistan Navy launched the first Hangor-class submarine with a ceremony hosted by Wuchang Shipbuilding in Shuangliu Base in Wuhan, China 🇵🇰🇨🇳https://t.co/jgWwIh75pV — Naval News (@navalnewscom) April 28, 2024

巴基斯坦防務新聞和分析網「力量」（Quwa）說，麒麟級潛艦長76米，排水量為2800噸，比原本的S26型潛艦設計略短，但重量更重。目前巴基斯坦海軍有3艘奧古斯塔（Agosta）90B型「絕氣推進」（AIP）潛艦，以及兩艘奧古斯塔70柴電潛艦。如今3艘奧古斯塔90B型潛艦按照2016年巴基斯坦與土耳其簽署的合約，正進行中壽期升級，其中第一艘升級的「哈姆扎」號2020年已交付。

根據追蹤全球軍售的據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）數據顯示，中國是巴基斯坦頭號武器供應國。它在3月的報告中說，2019—2023年間，巴基斯坦進口武器中有82%來自中國，而 2014—2018年則為 69%。