根據國防部28日公布的共機動態，27日共有12架次共機逾越海峽中線，距基隆最近僅37浬，這是國防部公布共機距台位置後，最接近台灣領空的一次，逼近我力守的24浬底線。對此，退役少將栗正傑29日就表示，「這37海浬，我一直強調就是在他們的射程之內，他只要發射飛彈就可以把總統府打掉了，一架殲-16可以帶將近10噸的炸彈，只是看他要打不打」，引發討論。

栗正傑29日在政論節目《新聞大白話》中表示，「在2022年的時候，中國大陸通過一個法案《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，也就是我的軍隊不一定要在戰爭的時候才可以動作，戰爭是國對國，但一個軍隊去打海盜、越界的恐怖份子，這就不叫戰爭，但這是軍事行動，他們把台灣列成國內內政的問題，如果對台灣是不用宣戰，可以突然就對台灣發生攻擊」。

栗正傑接著說，「以前都說台灣海峽是天險，但以現在解放軍目前的武器狀況來講，只要能夠達到反介入跟拒止作戰，拒止美軍進來，以現在中國大陸的實力可以跨島作戰，軍隊一腳就跨過來，第一個這32海浬，我一直強調就是在它的射程之內，它只要發射飛彈就可以把總統府打掉了，一架殲-16可以帶將近10噸的炸彈，只是看它要打不打」。

栗正傑最後也說，「尤其當福建艦隊、遼寧艦改裝之後，中國大陸可以達到反介入，可以在沒有預警的狀況對我們台灣動手，這樣後續我們打什麼仗？」