不少年輕人抱怨薪水太低難生存，一名網友表示，最近才發現有人到了30歲，竟然連10萬元都拿不出來，讓他很驚訝，也引起網友熱烈討論，不少人留言自首說「我也是！」工作多年，現在30幾歲了，仍然拿不出10萬元可自由運用的資金。

一名網友昨天在PTT上分享，最近看到有位30多歲的資深護理師犯錯，被裁定10萬元交保，結果工作多年的護理師，竟然拿不出這筆錢，讓原PO感覺很慘，也很好奇30歲的人，手上是否有至少10萬元的資金可以自由使用？

貼文引起網友討論，不少人跳出來自首，「我連1萬元的存款都湊不出來」、「我直到32歲都沒存款」、「我也是，真的超可悲」、「享樂主義者，只想當下爽，不顧後果，所以一毛錢都沒有存」、「10萬元現金，其實台灣人有不算少數的人都拿不出來吧！」

另有網友表示，很多在外面租房子住的人，幾乎都是月光族，而且現在不少人選擇不買房、結婚生子，因此消費觀念改變，比起省吃儉用存錢，不如把錢變成自己喜歡的樣子，所以很多人工作多年可能都存不到10萬。