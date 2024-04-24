在通膨影響下，許多人因為生活成本不斷增加而苦不堪言。一位從台南北漂台北生活的網友近日發現，自己一個月的生活費、房租等花費總共是35300元，讓他忍不住感嘆，一個月薪水沒4萬元別住在台北，否則會過得很辛苦，貼文曝光後引發不少共鳴。

原PO在PTT發文表示，自己一個月餐費是15000元，早餐吃御飯糰配咖啡約90元、午餐便當約120元至150元、晚餐也是120元至150元，加上喝個飲料、吃個宵夜、假日跟朋友聚餐等，每天平均抓500元；衣服的預算是1千元；目前原PO住在台北市區非頂樓的一般套房，房租一個月約13000元，水電費一度5.5元、電熱水器700元，雖然蛋白區、路程離捷運站15分鐘有機會找到萬元內的套房，但他不想走路。

原PO指出，行的部分是捷運月票1200元，由於每兩個月須搭高鐵回老家，來回一趟要價2780元，因此以每月1400元計算；育的部分他只會上網看免費課程，不用錢；樂的部分他規劃2000元，以防每月有什麼東西想買或更換；雜支1000元包含了醫療費、電話費、健康食品等。而統計下來後，一個月開銷就是35300元，因此原PO分析，「肥肥我覺得薪水不到4萬都不要考慮北漂，不到4萬在台北會活得很痛苦」。

對此，許多網友紛紛回應，「數字還滿公道的，有社交有滿足一些物慾正常生活的開銷，再低就是來生存的」、「老實說，物價這麼高，4萬在台北真的只能勉強打平生活上的開支，物質上想要追求好一點就有點難了」、「租屋族差不多是至少要4萬基本，要舒爽過日子就要想辦法提高薪水」、「沒4萬起跳真的別在台北工作過生活，我覺得要北漂薪水最少也要有5萬才行，總不能當月光族吧」。