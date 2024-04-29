金華社會住宅興建於市定古蹟「台北監獄圍牆」旁，2023年考古遺址試掘時，發現尖底明溝遺址以及2件史前陶片，去年9月登錄為歷史建築，29日北市召開文資會，針對後續發現尖底明溝分支，及2成未挖掘部分，文化局表示，此次同意擴大試掘，計畫書將送文資會審議，金華社宅基地已花2年時間，如今一延再延社宅之路恐遙遙無期。

「尖底明溝」為清朝遺址，去年6月文化局試掘時挖出長達百餘公尺，進行遺溝提取作業時，發現2件史前陶片，經文化資產委員進行文資價值審查會勘，提出修正計畫，2023年正式給予「尖底明溝」歷史建築身分。

文資會委員今表決同意再度擴大試掘，並將計畫書送文資會審議，都發局表示，金華社宅基地內歷建與相關遺構文物，皆依文資程序送審辦理，並將文化資產納入社宅整體規畫，適當保存展示基地內歷建、遺構及文物，使文資與社宅共存共榮。

都發局將於近期啟動試掘作業，並分階段請文化局會勘確認執行細節及成果，預計2025年下半年完成相關文資階段性作業並啟動金華社宅工程。