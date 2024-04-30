今年是伯爵（PIAGET）150周年，為此伯爵台北101店重新裝潢開幕，打造全球第一家形象概念店，除了展出總價逾15億元、135件珠寶與腕表作品，邀請韓星李俊昊來台擔任開幕剪綵嘉賓，一早就有李俊昊的粉絲聚集在店門口，李俊昊用中文親切打招呼：「大家好，我是李俊昊」，立刻引來粉絲瘋狂的尖叫聲。

韓星李俊昊出席伯爵PIAGET台北101形象概念店開幕，親切揮手向粉絲問好。（趙雙傑攝)

近日才剛榮任伯爵全球品牌大使的李俊昊，身穿白色西裝佩戴最新款的POLO 79黃K金腕表和Possession系列戒指，猶如韓劇《歡迎來到王之國》中的「本部長」現身，帥氣破表，當現場粉絲高呼邀請他來台灣辦粉絲見面會和演唱會時，他欣然允諾：「有機會一定會來」，再度讓粉絲為之瘋狂。

韓星李俊昊出席伯爵PIAGET台北101形象概念店開幕，親切揮手向粉絲問好。（趙雙傑攝)

由知名設計師Rafael de Cardenas操刀的伯爵台北101全新概念店，設計風格以伯爵的DNA「黃金」和「陽光」為核心，打造「Maison of Extraleganza」的優雅空間，大面積的金色融入色彩繽紛的線條，充滿新藝術風格的時尚氛圍，猶如置身品味人士私人寓所的藝術沙龍，隨時迎接VIP貴客的到訪，套句伯爵第四代傳人Yves Piaget先生的經典名言: 「我的朋友成為我的客戶，我的客戶成為了我的朋友。」，闡述伯爵與藏家的緊密情感與待客之道。

全新PIAGET伯爵台北101形象概念精品店盛大開幕。（PIAGET提供）

店內展出135件珠寶與腕表作品多半是全球獨一無二之作，包括今年全新登場的Metaphoria系列珠寶和4月才剛在瑞士Watches & Wonders表展發布的腕表新品，其中最貴的作品是PIAGET Limelight Aura系列18K白金紅寶石鑽石珠寶表，要價近6千萬元，另在表展廣受矚目的伯爵Altiplano Ultimate Concept超薄陀飛輪腕表也在表展結束後率先抵台。

PIAGET Limelight Aura系列18K白金紅寶石鑽石珠寶表，約5750萬元。（PIAGET提供）

除了展售珠寶腕表新品，店內一隅的骨董多寶閣也是一大亮眼，兩座圓形櫃體陳列伯爵在70年代的骨董珠寶和腕表作品，邀請VIP探究賞析伯爵珠寶的精神寶藏。

全新PIAGET伯爵台北101形象概念精品店陳列骨董多寶閣。（PIAGET提供）

全新PIAGET伯爵台北101形象概念精品店邀請知名設計師Rafael de Cardenas操刀。（PIAGET提供）

PIAGET Polo 79 系列18K黃金超薄自動上鍊腕表。（PIAGET提供）

PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石戒指，約32萬3000元。（PIAGET提供）

PIAGET Metaphoria 頂級珠寶列Efflorescens祖母綠耳環，約494萬元。（PIAGET提供）

PIAGET Terrae黃K金木化石面盤祖母綠珠寶表，約1410萬元。（PIAGET提供／）