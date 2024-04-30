今年是伯爵（PIAGET）150周年，為此伯爵台北101店重新裝潢開幕，打造全球第一家形象概念店，除了展出總價逾15億元、135件珠寶與腕表作品，邀請韓星李俊昊來台擔任開幕剪綵嘉賓，一早就有李俊昊的粉絲聚集在店門口，李俊昊用中文親切打招呼：「大家好，我是李俊昊」，立刻引來粉絲瘋狂的尖叫聲。

韓星李俊昊出席伯爵PIAGET台北101形象概念店開幕，親切揮手向粉絲問好。（趙雙傑攝)
韓星李俊昊出席伯爵PIAGET台北101形象概念店開幕，親切揮手向粉絲問好。（趙雙傑攝)

近日才剛榮任伯爵全球品牌大使的李俊昊，身穿白色西裝佩戴最新款的POLO 79黃K金腕表和Possession系列戒指，猶如韓劇《歡迎來到王之國》中的「本部長」現身，帥氣破表，當現場粉絲高呼邀請他來台灣辦粉絲見面會和演唱會時，他欣然允諾：「有機會一定會來」，再度讓粉絲為之瘋狂。

韓星李俊昊出席伯爵PIAGET台北101形象概念店開幕，親切揮手向粉絲問好。（趙雙傑攝)
韓星李俊昊出席伯爵PIAGET台北101形象概念店開幕，親切揮手向粉絲問好。（趙雙傑攝)

由知名設計師Rafael de Cardenas操刀的伯爵台北101全新概念店，設計風格以伯爵的DNA「黃金」和「陽光」為核心，打造「Maison of Extraleganza」的優雅空間，大面積的金色融入色彩繽紛的線條，充滿新藝術風格的時尚氛圍，猶如置身品味人士私人寓所的藝術沙龍，隨時迎接VIP貴客的到訪，套句伯爵第四代傳人Yves Piaget先生的經典名言: 「我的朋友成為我的客戶，我的客戶成為了我的朋友。」，闡述伯爵與藏家的緊密情感與待客之道。

全新PIAGET伯爵台北101形象概念精品店盛大開幕。（PIAGET提供）
全新PIAGET伯爵台北101形象概念精品店盛大開幕。（PIAGET提供）

店內展出135件珠寶與腕表作品多半是全球獨一無二之作，包括今年全新登場的Metaphoria系列珠寶和4月才剛在瑞士Watches & Wonders表展發布的腕表新品，其中最貴的作品是PIAGET Limelight Aura系列18K白金紅寶石鑽石珠寶表，要價近6千萬元，另在表展廣受矚目的伯爵Altiplano Ultimate Concept超薄陀飛輪腕表也在表展結束後率先抵台。

PIAGET Limelight Aura系列18K白金紅寶石鑽石珠寶表，約5750萬元。（PIAGET提供）
PIAGET Limelight Aura系列18K白金紅寶石鑽石珠寶表，約5750萬元。（PIAGET提供）

除了展售珠寶腕表新品，店內一隅的骨董多寶閣也是一大亮眼，兩座圓形櫃體陳列伯爵在70年代的骨董珠寶和腕表作品，邀請VIP探究賞析伯爵珠寶的精神寶藏。

全新PIAGET伯爵台北101形象概念精品店陳列骨董多寶閣。（PIAGET提供）
全新PIAGET伯爵台北101形象概念精品店陳列骨董多寶閣。（PIAGET提供）
全新PIAGET伯爵台北101形象概念精品店邀請知名設計師Rafael de Cardenas操刀。（PIAGET提供）
全新PIAGET伯爵台北101形象概念精品店邀請知名設計師Rafael de Cardenas操刀。（PIAGET提供）
PIAGET Polo 79 系列18K黃金超薄自動上鍊腕表。（PIAGET提供）
PIAGET Polo 79 系列18K黃金超薄自動上鍊腕表。（PIAGET提供）
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石戒指，約32萬3000元。（PIAGET提供）
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石戒指，約32萬3000元。（PIAGET提供）
PIAGET Metaphoria 頂級珠寶列Efflorescens祖母綠耳環，約494萬元。（PIAGET提供）
PIAGET Metaphoria 頂級珠寶列Efflorescens祖母綠耳環，約494萬元。（PIAGET提供）
PIAGET Terrae黃K金木化石面盤祖母綠珠寶表，約1410萬元。（PIAGET提供／）
PIAGET Terrae黃K金木化石面盤祖母綠珠寶表，約1410萬元。（PIAGET提供／）
PIAGET Metaphoria 頂級珠寶列Efflorescens祖母綠鑽石戒指，約1920萬元。（PIAGET提供）
PIAGET Metaphoria 頂級珠寶列Efflorescens祖母綠鑽石戒指，約1920萬元。（PIAGET提供）

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