美光2500 SSD以卓越效能提高日常運算的標準，顯著提升PC使用者體驗。美光已連續二代推出具有最高NAND層數的用戶端QLC NVMe SSD。美光2500 SSD是全球首款整合200層以上QLC NAND的用戶端SSD。

Pure Storage超大規模事業部總經理Bill Cerreta表示，美光232層QLC NAND為公司大容量DirectFlash模組的關鍵推動因素。Pure Storage計畫在2028年之前更換資料中心的所有傳統硬碟HDD，美光的NAND創新將有助加速實現此一目標。AMD全球院士暨資深副總裁Joe Macri也表示，美光2500 SSD將成為公司高效能AMD Ryzen處理器的最佳搭檔。

2500 SSD帶來的使用者體驗超越了基於TLC和QLC的同類型SSD，同時也為日常PC應用程式和運算任務中的生產力定義了新的儲存裝置標準。其在PCMark 10基準測試中取得優異成績，相較於價值型SSD市場區隔的QLC和TLC競爭產品的平均分數高出45%。

作為世界上首款接近PCIe Gen 4理論飽和效能的QLC SSD，美光2500 SSD擁有高達7.1 GB/s的循序讀取速度，為SSD的發展開拓新領域。在為客戶提供的價值方面，它的效能超過基於TLC的NAND SSD和基於QLC的NAND SSD，並優於競爭對手的產品。