藥品製造公司極東KYOKUTO（キョクトウ）以正露丸等產品而聞名，可是近日卻被踢爆，藥品的檢測結果不合格。據悉他們捏造檢測記錄，提交了自稱符合批准標準的藥品。

綜合日媒報導，極東在2021年12月後多次竄改正露丸的實驗數據。根據《醫藥品及醫療器材法》，富山縣政府對極東藥品公司發布了從2024年4月30日至5月22日為期23天的停產令，以及為期22天的停業令。

該負責人說，會捏造檢測記錄的原因在於，「負責檢測的人已經退休了，所以我們不知道他為何下令假造檢測記錄。」

關於暫停營業的命令，他們則致歉道：「我們非常嚴肅地對待此事，並向消費者、商業夥伴在內的所有相關方致以誠摯的歉意。我們將徹底調查原因，並採取措施，以防這種事再發生。」

據富山縣政府稱，該產品已主動召回，目前尚未收到健康危害報告。

食藥署副署長王德原今(27日)表示，2022年9月初，食藥署即接獲日本主管機關警訊通報指出，正露丸經安定性試驗發現有特定成分（東莨菪、Scopolia Extract）含量偏離規格。同年9月12日，食藥署即函請業者中榮貿易股份有限公司針對藥品「『極東』正露丸」、業者德佑藥品有限公司「德佑正露丸」啟動回收作業。其中「『極東』正露丸於2022年10月11日回收完成1批、541瓶，「德佑正露丸」則在2022年10月31日回收完成7批、共8431瓶。

王德原表示，食藥署2022年9月接獲日本通報當時，即請業者提出事件調查報告、預防與矯正措施，以及日本當地主管機關查核通過證明文件，但業者皆未能在期限內提供。因此，食藥署已於2023年2月1日鎖定該2藥品不得輸入，GMP核准函業已於2023年8月底失效，至今都未再輸入台灣。