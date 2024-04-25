準總統賴清德今公布第六波新任內閣與國安人事，準總統府秘書長潘孟安一直被視為民進黨內2026年地方大選的強棒，對此他在受訪時表示，「甲碗內不要看碗外」。

潘孟安說，剛剛賴清德才公布他的新職務，都還沒履新，現在又派一個新職務，台灣有句俗諺「吃碗內不要看碗外」，未來520之後會襄助賴清德、蕭美琴交付的總統府各種業務順利推動，這是首要任務，也是義務與責任。

潘強調，任何到2026目前沒有這樣的規劃，他也不會有這樣的規劃，以目前工作做好為主，這是目前的規劃。