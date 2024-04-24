據統計，過去兩岸旅遊交流，台灣到大陸曾達405萬人次，大陸來台曾達418萬人次，航空旅遊商機可觀。但在2023年，國際觀光客來台648.6萬人次，前十大排名在疫情前後大洗牌，疫前來台旅客最多為陸客，其次為日本、港澳旅客，疫後變成港澳客居冠，2023年119.9萬人次，大陸客只剩22.6萬人次。

法人表示，兩岸現有15個定期航點，大都是商務客為主的一線城市，兩岸遊客來往為主的很多二、三線城市沒飛，影響兩岸航空觀光旅遊業務，少了最大宗的觀光旅遊客，國籍航空在大陸加開航點或增班，謹慎以對。

台灣已開放國人赴陸自由行，但團客開放臨時喊卡只到5月，6月以後要視陸方是否釋出善意；至於大陸尚未開放自由行和團客來台。市場傳出，我方目標是希望洽談兩岸同時開放。

隨兩岸開放觀光旅遊露曙光，國籍航空營運可望吞下大補丸，兩岸觀光極盛時期，華航兩岸航線營收佔比近2成，獲利佔比高達4成。

目前中華航空與華信航空總計飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢等8個航點，每週62班；長榮航空與立榮航空兩岸航班，總計飛航北京、上海、成都、廈門、深圳、廣州及杭州等7個城市，每周54班。

星宇航空3月31日起啟航台中飛往澳門，並籌備開闢台北–香港航線，預計第三季初首航，擴大航網版圖；台灣虎航澳門航班桃園、台中、高雄出發每日各一班，計畫開航香港、爭取大陸航權，評估福州、廈門、天津、無錫、張家界等航點。