新國安人事 賴清德用金句評點。曾薏蘋攝

賴清德親自宣布國安名單 第六波內閣顧立雄任國防部長

準總統賴清德內閣人事第六波名單，由賴清德今日親開記者會介紹，而他也逐一以金句評論大讚。賴介紹總統府秘書長潘孟安為「紅色鋼鐵人」、國安會秘書長吳釗燮國安的經歷無人出其右、外交部長林佳龍強調外交是內政的延伸、國防部部長顧立雄是法庭常勝軍、國安局長蔡明彥發揮國安視野及外交專長；陸委會主委邱垂正，賴用了「三個非常」；對於海基會董事長鄭文燦，賴指因為兩岸目前情勢比較特殊，鄭兩項能力可推動兩岸的情勢往好的方向，正面的方向發展；至於退輔會主委嚴德發，則是「一身戎馬」。

第一位介紹總統府秘書長潘孟安。賴清德說，潘孟安是「紅色鋼鐵人」，從基層做起，從代表會的代表、縣議員，後來進入國會，也擔任兩任屏東縣長，每一個職務的表現都是五星級的，受到人民的肯定跟支持。這次邀請潘孟安擔任總統府秘書長，就是想要善用他折衝樽俎的能力，協助推動國政。

第二位介紹國安會秘書長吳釗燮，賴清德表示，吳釗燮在國安的經歷無人出其右，是現任外交部長，過去曾任擔任總統府秘書長、副秘書長、國安會秘書長，也擔任過駐美代表、陸委會主委，吳釗燮經歷所有國安會的職務，在國家的關鍵時刻，特別邀請外交部長吳釗燮回來擔任國安會秘書長，相信以他的經驗與見識，一定可以協助推動國安會的各項業務。

第三位介紹是外交部長林佳龍。賴清德表示，林佳龍是台大政治系的高材生，也是耶魯大學政治學博士，很難得的是，他曾經歷練過國安會諮詢委員、立法委員、台中市市長、交通部部長，現在是總統府秘書長。賴清德說，外交是內政的延伸，林佳龍不僅僅擁有國安外交的歷練，同時也擁有非常豐富內政的經驗，相信林佳龍出任外交部長，除了可以好好為台灣開拓外交空間以外，也可以展現內政的行政能力，讓外交的工作能夠更上一層樓。

第四位介紹是國防部部長顧立雄。賴清德表示，大家都知道顧立雄在進入政府之前，顧立雄是非常知名的律師，是法庭上的常勝軍，顧立雄陪同民主運動當中，許許多多民主運動人士走過許多歲月，大家都非常稱讚。賴清德說，顧立雄是在所有人在意料之外接任金管會主委，也接任國安會秘書長，但更令人驚豔的是，顧立雄每一個工作都做得非常好，在金管會主委任內，贏得社會的肯定，在國安會秘書長任內，贏得國際社會的肯定，非常難能可貴。

賴清德指出，這次特別邀請顧立雄秘書長，來擔任國防部部長的工作，是著眼於未來國防的工作，不單是國防的業務，還有牽涉到國安，還有外交上面的合作，甚至於在推動全民國防的時候，也必須要進行社會溝通。所以，以當前的局勢，國防部部長請顧立雄來擔當，可以說是不二人選，對顧立雄顧部長，在國防部長任內的表現寄予厚望。

第五位介紹國安局長蔡明彥。賴清德表示，蔡明彥是續任國安局長，國安歷練相當豐富，擔任過國安會副秘書長、諮詢委員，也擔任過外交次長、駐歐盟代表，後來接任國安局長任內，發揮國安專長，國安局在蔡明彥局長任內發揮國安視野，也成功發揮外交專長，與國際社會進行各項合作，這次很感謝，蔡明彥願意續任國安局長，希望未來能得到蔡明彥的協助，在國家安全方面能夠做的更好。

第六位介紹陸委會主委邱垂正。賴清德表示，邱垂正是師範大學政治學博士、是金門大學副教授，專心研究兩岸經貿發展，在陸委會副主委以及現在的海基會副董事長兼秘書長任內表現，大家有目共睹。任何人評論起邱垂正邱主委都是認為他非常理性、非常務實、非常負責任。相信邱垂正未來接任陸委會主委之後，在兩岸的工作上面一定能更穩健的推動。

第七位介紹海基會董事長鄭文燦。賴清德表示，鄭文燦是現任的行政院副院長，鄭文燦跟林佳龍都一樣都是野百合學運的學運領袖。鄭文燦的歷練非常完整，也非常豐富，除了擔任過行政院新聞局長，也擔任過行政院發言人，更難得的是也深入基層，擔任過桃園市議員，兩任桃園市長都是五星級的表現，鄭文燦現在是行政院的副院長，協助陳建仁院長調和鼎鼐，跨部會的整合協調工作，發揮了相當大的功能，非常謝謝鄭文燦為國家所作的貢獻。

賴清德說，因為兩岸目前情勢比較特殊，所以特別規劃請鄭文燦來擔任海基會董事長，就是想要善用鄭文燦協調的工作，以及他過去的經驗，能夠推動兩岸的情勢能夠往好的方向，正面的方向來發展。

第八位介紹退輔會主委嚴德發，賴清德表示，嚴德發主委一身戎馬、保家衛國、功在國家，在蔡英文總統任內，接任參謀總長、國防部長及國安會諮詢委員，在所任公職當中，看到嚴德發在國防的專業，也看到做為一個軍人的本色，是相當負責，特別邀請擔任退輔會主委，在未來能照顧退伍的弟兄，給予最好的生活照顧，讓所有退伍弟兄子妹，都以過去為國家效勞而感到光榮，退伍之後也能得到政府持續照顧，過去在沙場是保家衛國的國軍英雄，未來要請嚴德發主委，擔任退伍弟兄家庭最主要的幫手，並照顧他們。