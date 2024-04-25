基隆市政府文化局宣布，為配合在劉銘傳隧道內棲息的台灣葉鼻蝠繁殖期及育幼期，5月到9月將不開放民眾自由參觀劉銘傳隧道。（張志康攝）

基隆市劉銘傳隧道是全台第一座鐵路隧道，目前也是台灣葉鼻蝠的棲息地，為了確保台灣葉鼻蝠在繁殖及育幼期能夠安心繁衍，基隆市文化局日前發出公告，自5月1日起暫不開放民眾自由參觀，僅接受團體預約導覽。

基隆市市定古蹟劉銘傳隧道，是全台灣第一條現代化鐵路隧道，也是全國僅存的清朝時期的鐵路遺址。2009年發現隧道內部坍方且排水不良，在公共安全的考量下，封閉到去年12月底。

基隆市政府文化局宣布，為配合在劉銘傳隧道內棲息的台灣葉鼻蝠繁殖期及育幼期，5月到9月將不開放民眾自由參觀劉銘傳隧道。（張志康攝）

基隆市政府文化局2019年起進行古蹟本體修復工程，2022年再進行光環境及入口意象型塑計畫，自去年12月28日起，開放民眾預約導覽。文化局表示，雖4月中旬才開放民眾自由參觀，但因為劉銘傳隧道內有台灣葉鼻蝠棲息，文化局也聽取生態學家建議，依葉鼻蝠生長季節來滾動式調整劉銘傳隧道參觀方式。

文化局指出，台灣葉鼻蝠在每年的1至2月是冬眠期，隧道內的葉鼻蝠會去別的地方冬眠，因此文化局才在3到4月間增加周四至周日開放民眾自由參觀。但因為每年5月到9月，正值葉鼻蝠繁殖期及育幼期，為維護劉銘傳隧道內之生態平衡，才決定自5月1日起，僅提供周四至周日團體預約導覽服務，不開放民眾自由參觀。

文化局強調，此舉搭配蝙蝠保育觀念的宣導，主要目的在於降低干擾隧道內生態。因此將於隧道內外補強告示，要求民眾在進入隧道時，必須保持安靜及禁止使用閃光燈、手電筒照射蝙蝠等注意事項，呼籲參觀民眾一同來保育隧道內生態多樣化。9月之後，再視葉鼻蝠生態狀況，是否開放民眾自由參觀。