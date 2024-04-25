IDC表示，榮耀（Honor）和華為並列第一，榮耀的市佔率擴大至17.1%，而華為的市佔率也攀升至17%，蘋果的市佔率則下滑至15.6%。

IDC China資深研究分析師Arthur Guo在報告中指出，蘋果在今年第一季推出一系列降價促銷活動，但仍無法化解Android陣營發動猛烈競爭攻勢造成的衝擊。

根據IDC調查，中國首季整體智慧型手機出貨量成長6.5%，達到6,930萬支。

由於在中國面臨華為、小米等本地手機廠日益激烈的競爭，以及在搶攻AI機遇的腳步落後令投資人大失所望，今年以來蘋果股價慘跌2位數，在「科技七巨頭」中只比同樣在中國踢到鐵板、今年以來股價跌逾40%的特斯拉好一些。

在本周早些時候，研究公司Counterpoint出具報告指出，蘋果今年第一季在中國的智慧手機出貨量大減19%，創下2020年以來最疲弱的銷售表現。

本月中旬，IDC出具報告指出，由於來自Android智慧手機製造商的競爭加劇，2024年第一季蘋果iPhone手機全球出貨量大減約10%，至5,010萬部，不及去年同期的5,540萬支，亦遜於分析師預估的5,170萬支。

在全球市場創下多年來最強勁的增長之際，蘋果的表現實在突兀。IDC報告指出，今年1至3月全球智慧手機出貨量較去年同期成長7.8%，達到2.894億支。其中，三星電子拿下20.8%的市佔版圖，從蘋果手中奪回龍頭寶座。

去年第四季iPhone在全球市場的整體銷售表現亮眼，但在中國的出貨量卻年減2.1%，凸顯出該美國公司在其第三大市場所面臨的挑戰，包括隨著美中之間的科技戰與貿易戰不斷升溫，有消息指出部分中國企業與政府機關對旗下人員祭出使用iPhone的禁令，還有華為在技術上取得突破並展開大反攻，以及中國國內競爭日益白熱化。