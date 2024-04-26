這已跌破美國華府一堆官員的眼鏡，因為沒幾個認為中國大陸有能力做出7奈米產品。從Mate系列手機從去年8月首次推出以來，華為已沉浸在重新復出的快感中。

美國政府不斷拉高半導體出口禁令，但華為已為具有先進半導體製造能力，歡慶過好幾次。美系外資Jefferies發現，華為Pura 70系列在推出之後兩天就賣光。美國官員正在擬定其它制裁令，想辦法把華為跟這些高科技產品隔開。同時，也要抑制中國大陸對半導體的企圖心。

首先看出來這是麒麟9000的TechInsights表示，Pura採用中芯國際所謂的7奈米N+2所製成的華為麒麟9010晶片，這就是7奈米N+2製程的升級版。Pura系列以前稱為P系列，一般來說是以相機功能強大為賣點。

Jefferies指出，Pura系列可能會對iPhone造成進一步的銷售壓力，因為iPhone手機最快要等到9月才會有新機型。Jefferies 表示，華為的智慧手機市占率可能會進一步擴大。

調研單位Counterpoint Research統計，去年第1季期間，中國大陸手機市占率最高的是蘋果，近20%。同時，華為只有9.3%，遠遠被拋在腦後。不過，今年第1季時，蘋果只剩15.7%位居第3，但華為已經大幅進步到15.5%，幾乎跟蘋果平起平坐了。