台東縣某幼兒園2歲女童頸部瘀傷，女童阿嬤昨天按鈴申告幼兒園，盼提供監視器畫面釐清真相。台東縣府今發布聲明，園方已進行校安通報，並於昨日邀請家長共同說明，有關幼兒園是否失職，縣府組成調查小組積極協處。

園方說明，4月19日2名2歲幼兒用餐後遊戲區發生玩具爭奪情事，教師立即制止與教導，並請2名幼生相互道歉，園方教保人員事後摘錄在班級紀錄本。另教師在事件處理過程中與放學前例行性檢查，皆有確認幼兒身體無外傷，當天無發現異狀。

園方進一步說明，事發地點為班級教室內，園所監視器主要裝設於外部環境避免陌生人員進入，教室內目前未裝設，符合現行規定。另，有關幼兒手指燙傷事件，並非發生在園所內，去年事件發生時，社政單位已關懷協處。

縣府表示，針對家長提出園方是否有失職嫌疑，教育處將組成調查小組進行調查，以釐清相關案情。並強調最重要是輔導與教導，孩子尚幼小，園所會積極進行安全教育與親職教育，共同維護孩童身心健康。