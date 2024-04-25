基隆市政府致力於鼓勵學校推動國際活動、進行國際交流，中華國小與美國猶他州鹽湖城蒙蒂賽洛（Monticello Academy）特許學校所屬西點分校於25日舉行線上聯合簽約儀式，正式締結為姊妹校，由教育處副處長徐嬿立擔任見證者，期許雙方持續合作學術、教育交流等國際教育活動，這也是全基隆第一所來自美國的姐妹校。

基市府教育處指出，本次之所以能與該校締結姐妹校的緣起，是在於基隆市政府與駐舊金山辦事處教育組合作媒合，兩校從2022年交流至今，期間因有時差問題待克服，故採線上交流。

基隆市中華國小與美國猶他州鹽湖城蒙蒂賽洛（Monticello Academy）特許學校所屬西點分校於25日舉行線上聯合簽約儀式，正式締結為姊妹校，這也是全基隆第一所來自美國的姐妹校。圖為去年中華國小實地參訪交流。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

期間兩校也有實體交流，去年中華國小獲市府補助帶領三、四年級學生飛往美國猶他州鹽湖城與小學伴們進行為期一周的相見歡，中華國小學生分享，因為該趟交流，更清楚知道為什麼要學習英語、還有遇到不會的英語時，該如何運用有限的語言去進行溝通。

基隆市中華國小與美國猶他州鹽湖城蒙蒂賽洛（Monticello Academy）特許學校所屬西點分校於25日舉行線上聯合簽約儀式，正式締結為姊妹校，這也是全基隆第一所來自美國的姐妹校。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

徐嬿立表示，對於各校積極推動國際教育樂見其成，為本市學子開啟一扇通往國際教育的大門，提高教育品質。

徐嬿立強調，期盼未來能締結更多國外夥伴學校甚至是姊妹校，透過國際交流，同步拓展師生國際視野，逐步讓基隆成為舒適安全的國際化都市。

隆市中華國小與美國猶他州鹽湖城蒙蒂賽洛（Monticello Academy）特許學校所屬西點分校於25日舉行線上聯合簽約儀式，正式締結為姊妹校，這也是全基隆第一所來自美國的姐妹校。圖為去年中華國小實地參訪交流。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑上任後致力推動教育國際化，並與美國加州大學柏克萊分校的ROAR專案實驗室合作，舉辦ROAR Academy線上課程，自今年2月起開課，篩選基隆在地表現優異高中生參加，歷經五周密集課程，可取得結業證明，有益於提升學習歷程與視野。謝也強調，將會持續引入更多國外課程，提升在地就學品質。