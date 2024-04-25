為提供更適合幼兒的成長環境，教育部自民國94年起推動輔導計畫，透過專家入園輔導方式以提升教保服務品質，至今已有8606園次接受輔導，輔導類型包括「基礎評鑑輔導」及「專業發展輔導」兩類，而113學年度將於4月下旬開始提報申請。

教育部表示，目前補助辦理的教保服務機構輔導受理申請的輔導類型，包括「基礎評鑑輔導」及「專業發展輔導」兩類，由教保服務機構自行評估需求後提出申請。

教育部說明，如需行政管理相關協助，可優先申請「基礎評鑑輔導」，而期待發展自編教保活動課程或強化教保情境規畫，則建議申請「專業發展輔導」。

教育部特別提到，在「專業發展輔導」方面，教保服務機構可先討論並選擇想要發展的課程取向，再依需求邀約輔導人員，和輔導人員共同訂定輔導計畫。輔導過程則可透由與輔導人員間專業對話及多元輔導的方式，例如：入班觀察、小組或團體分享討論、實作報告或外聘專家學者等協助機構發展適齡適性或特色課程，提升教保服務人員教學專業知能。

曾擔任國教署輔導人員的耕莘健康管理專科學校教授陳艾竹分享，她的作法是透過實地觀察機構內教學現況，以分享實際教學案例的方式，協助教保服務人員釐清與反思教學策略，提升教學品質。

教育部指出，已有不少受輔園於教保活動課程獲得教育部教學卓越金質獎及銀質獎的肯定，例如：嘉義市立幸福幼兒園（112年度獲獎）、桃園市桃捷非營利幼兒園（112年度獲獎)、嘉義市立復國幼兒園（111年度獲獎)及新北市思賢國小附幼（111年度獲獎）。

教育部提醒，有關113學年度教保服務機構輔導，將於4月下旬開始提報申請，申請方式及相關作業期程，請留意相關訊息並可洽詢所在地直轄市、縣市政府教育局處。