台北市長蔣萬安競選時提出「長照三箭」政策，承諾6個月增加500床聯醫長照床，另鼓勵私人機構增設長照床，每床每月補助2萬元等，如今上任1年半僅增設110床，補助私人機構增設長照床，迄今申請案仍掛零，議員表示長照三箭就掉了兩箭。

民進黨議員許家蓓指出，衛生局承諾6個月增加500床，截至今年3月底僅增設110床，要到2026年底才能增加至592床，6個月政見顯然已經跳票，另衛生局編列1800萬預算，於今年1月1日起補助私人機構增設長照床，每床補助24萬，衛生局預期今年可增設100床，但目前申請案掛零，顯然沒有足夠誘因讓業者主動來申請。

衛生局長陳彥元表示，持續努力在增加床位，業者也在觀望，至於私人機構補助部分，今年應編2400萬預算，已先編1800萬，如果業者有達到相關品質的標準，會再給尾款。據他評估，要有一定的床數的經濟規模，才會有效益，最後願意出來申請還是在於業者本身。

許家蓓表示，私人機構設立長照床，需要先有籌設許可，找到面積足夠的地，但台北市寸土寸金，若有大面積的地，可能也會優先蓋住宅，設立長照機構成本高，且土管、建管、及消防法規亦嚴格，平均增設一床的成本（不包含土地成本）高達150萬至250萬，且更需多年才能回本，難怪民間持續觀望。

許家蓓發現，雖然工業區的土地可能相對便宜，但現況台北市土管條例對於工業區設置長照機構的限制多，也會導致民間設置長照機構遇到困，呼籲衛生局除了推補助外，也需了解實務上遇到的困難，並且會同相關局處提出解決方案，否則市長蔣萬安的長照三箭恐成為紙上談兵。

陳彥元表示，這是好的政策，會依照執行狀況滾動式調整，提供更好的誘因，也會徵詢學者，跨局處與財政局、都發局合作討論。