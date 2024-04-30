台中市復康巴士採免費服務，台中市議員何文海30日指出，全市去年未排上車的人次有約1.3萬，自行取消人次也高達約1.9萬，過去他就發現長照專車與復康巴士因民眾重複預約致取消的比例驚人，市府是否有整合？數位治理局長林谷隆說，去年底開始採人工比對，重複預約數已經降到個位數，系統持續架設中。

何文海30日在財政經濟業務質詢指出，依據資料，去年台中市五區復康巴士預約，未排上車人次與民眾自行取消人次，第一區分別是2572人與3079人，第二區分別是8395人次與4927人，第三區分別是492人次與5240人，第四區是1552與1483人次，第五區則為53與 4388人次。

何文海說，去年他就曾提出台中市復康巴士「看的到，約不到」，當時並發現，長照專車與復康巴士因民眾重複預約取消訂單，因為業務分屬衛生局以及社會局，數位治理局邀請二局處開會優化，並在今年工作報告上把復康巴士列為台中通APP服務項目之一。

何文海說，他近日點進app一看，根本是社會局的系統直接搬過來，並沒有看到衛生局的相關系統，質疑數位整合只是把另局的業務連結丟上頁面嗎？要求局處說明，去年至今如何整合衛生局及社會局相關系統？未來有沒有更方便以及有效率的預約方式？希望數位局真正做好橫向聯繫，讓市民通過系統預約更方便。

對此，林谷隆表示，針對復康巴士重複預約，去年開始用人工比對，目前每日重複預約數已經降到3人次；目前社會局有網站系統，衞生局也將在五月架設系統，系統整合後重複預約數目會大幅降低，未來目標是無人重複。不過他也說，預約不到的情況不止是重複預約問題，其他環節也要配合。