台糖豬肉片在年初爆出瘦肉精爭議，台中市長盧秀燕與行政院副院長鄭文燦相約吃鍋挺豬農，昨（3日）一起到台中名店「老舅酸菜白肉鍋」用餐，並為食安人員加油打氣。其實該間火鍋店是不少老饕的名單，立委葉元之更透露，立法院長韓國瑜也喜歡該間餐廳。

台中市在2月驗出台糖梅花豬肉片含不得檢出的西布特羅，然中央抽驗45件樣本皆未檢出，爆發瘦肉精爭議，衛福部次長王必勝更屢次暗示可能是台中實驗室出問題，引發地方與中央幾度槓上。期間鄭文燦邀盧秀燕一起吃酸菜白肉鍋，力挺台灣豬，時隔數月終於成行。

葉元之3日在節目《國民大會》中指出，據說那間火鍋店非常有名，前台中市長胡志強、韓國瑜院長都非常喜歡吃；另外，他也認為，這就是盧秀燕厲害的地方，原本鄭文燦其實要酸西布特羅只有台中有，後來盧秀燕接招「我請你吃火鍋」，這次鄭文燦到台中，剛好可以宣傳台中鍋烤節，盧蠻厲害的，且台中特色火鍋店很多，借力使力，政治人物就是要會這樣。