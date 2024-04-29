台北市社子島開發案禁建50餘年，目前待內政部審議核定區段徵收範圍。民眾黨立委黃珊珊、民進黨立委王世堅29日前往會勘，遭社子島自救會激烈抗議，要求2人滾蛋，批黃拿社子島炒地集團的政治獻金，王則是建商立委。王世堅怒斥，開發社子島是補救島民唯一的方式，反對者只是拿錢辦事、不要臉的傢伙。

社子島自救會發言人李華萍率領反對住戶，大喊「黃珊珊滾蛋」、「王世堅滾蛋」，她批評，黃珊珊在選舉期間，一手拿社子島炒地集團的政治獻金高達330萬，一手捻壓社子島居民，令人不齒，王世堅則是建商立委，上任立委後加速輾過社子島。

她炮轟，蔣萬安選舉期間也曾承諾會有聚落保存的替代方案，也答應會走進聚落溝通，但選舉後換位置換腦袋，更拿出前朝的、遭市民強烈反對的方案，導致無法建立良好溝通。

李華萍強調，他們不是國內難民，不需要被安置，居民最大共識是希望解除禁建、原地重建，讓既有聚落原地保留，但不論黃珊珊、王世堅或蔣萬安，從頭到尾都用不對等方式和居民溝通，呼籲內政部駁回區段徵收案。

王世堅面對反對聲音飆罵，「你們不是社子島人，混蛋」、「你沒有資格講話，叫你老闆出來講」等。他痛批，反對者並非忠厚老實的社子島民，只是拿錢辦事、不要臉的傢伙，他一定隨時都會再來，請這些拿錢辦事的反對者也要來，「夠膽大家在這邊見面，架個擂台也沒關係，他們少在那邊放臭屁。」

他說，社子島民已經委屈6、70年，現在政府終於要開發社子島，這是對於島民唯一的補救，社子島連最起碼的衛生下水道都沒有，只要稍微下大雨就會淹水，根本是在首都的化外之地，生態社子島是低密度的開發案，不僅社子島土地可以承受，市民也可以享受淡水河、基隆河的河岸城市，成果全民共享。

黃珊珊則說，有不同意見很正常，但還是要做該做的事。