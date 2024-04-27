北士科T17、18招商以及京華城開發容積獎勵爭議，台北市議會將成立調查專案小組，前台北市長柯文哲昨也親上直播回應爭議。民進黨台北市議員簡舒培指出，柯沒有想說明清楚，只是想告訴大家「蔣萬安不懂」，但問題是T17、T18在2021那次招標，與前兩次「醫療園區」的條件不同，應該被視為第一次，即須有三家廠商才能投標，但柯卻把所有東西都參雜在一起講，沒有重新招標，反讓新壽一家投標就決標，這問題柯應該要講清楚，且柯說公開透明，但京華城案等會議紀錄都沒有上網公開，不要再被那一套騙走了。

北投士林科技產業園區T17、18案在柯市府時期，由新光人壽得標，但因無需投資計畫書，且T16要價81億多元，T17、18總計卻僅44億元，飽受議員質疑。柯文哲昨上網路直播說明過程，連嗆「可不可以告簡舒培？」「我知道蔣萬安一定不懂，李四川也不懂？」還說最好的辦法是把北士科等爭議案件的錄音、錄影會議紀錄，全部上網公開

簡舒培昨（26）日在政論節目《關鍵時刻》回嗆，她講的所有東西都貨真價實、有憑有據，她也不認為柯文哲上節目是想把爭議講清楚，只是想告訴大家「蔣萬安不懂」。但簡指出，金仁寶用81億多元標走T16，新光人壽用44億元標走T17、T18，地到現在還在長草，到底為甚麼只差2000坪價錢卻差這麼？金仁寶與四家廠商競爭，最終用81億多標下T16，代表那塊地有價值，為甚麼T17、T18只有新光人壽一家就決標？

而柯文哲說是因為前面兩次已經流標，所以第三次一家就夠，簡舒培也指出問題，「可是條件不一樣！」前兩次的條件是醫療專區，但第三次不是醫療專區，柯文哲是把所有東西都參雜在一起講。

簡指出，柯文哲的做法是認為自己是市長，說是第一次招標就是第一次、說是第三次就第三次，但法律上不應該是這樣，因為土地面積、使用等招標條件不一樣，所以2021年那一次應該要重新來，當成是第一次招標，必須有三家以上才能夠投標。

簡舒培質疑，柯文哲敢大膽決標，且得標的新光人壽跟他自己關係密切，新光集團長公主吳欣盈還是不分區立委、副總統候選人，柯文哲應該要講清楚，如果把那次當成第三次招標，可經考驗是甚麼出來就說明白。

至於柯文哲又說要把京華城、北士科、台智光的會議紀錄公開上網，簡舒培也直接打臉，「甚麼錄音、錄影，全部都沒有！京華城有兩次幹事會、一次大會，第一次幹事會沒錄影只有錄音帶，而且這些東西完全沒有上網，不要再被那一套公開透明騙走了」，市議會已經成立北士科土地標租案和京華城容積案調查小組，市府不能拒絕議員調閱資料，也就是柯文哲這兩個案子的所有資料都會被攤開在陽光下，這就是為甚麼柯最近這麼緊張，不敢面對媒體只敢到直播上批評她跟蔣萬安。