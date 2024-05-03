柯文哲 （圖）身陷北士科等案爭議 （資料照／鄭任南攝）

北士科爭議，北檢2日分「他字案」偵辦，將前台北市長柯文哲列為被告，由檢肅黑金專組檢察官林俊言指揮偵辦。台北市議員林延鳳2日稱，市府資料顯示自109年11月到110年7月的14場座談會均無錄音檔。媒體人張禹宣表示，現在最大的貓膩是，如果沒有紀錄，要怎麼去證明這14家廠商到底有沒有來。

針對北士科案，張禹宣2日在《關鍵時刻》節目中表示，經發局說完全沒有錄音、完全沒有錄影，也沒有紀錄，我們都查不到。但是經發局現在對於這個會議紀錄，不敢踩那麼硬了，經發局也改口，我們只能按照這個公務上有的紀錄去講而已。不過，他們給的理由有多瞎，竟然是因為基於公務禮儀。

張禹宣接著指出，柯文哲表示，公開、透明，全部調紀錄，反正我們錄音、錄影都有。難怪柯文哲敢這樣講，可能都被毀屍滅跡，都找不到了。

張禹宣指出，現在最大的貓膩就在這邊，因為如果沒有紀錄，14家廠商到底有沒有來？很有可能不只是元大，也許全部都造假。因為現在死無對證，要怎麼去證明這家廠商有來，因為北市府有講到一個很有貓膩的點，稱因為這些都是備忘錄，内參的。