藍營北市議員踢爆，前台北市長柯文哲任內處理魚果市場，疑似用「減項發包、後續擴充」的方式讓威京集團旗下中華工程得標，逼迫北市議會追加49億元預算，質疑柯文哲官商勾結綁標。但柯文哲今(9日)卻反嗆「怎麼當年都不講話，現在全部都跳出來了？還是你要跟我說你當年是白痴，現在突然搞清楚了？」國民黨台北市議員游淑慧直批，柯文哲才真的是番顛，說不過人就罵人，好意思提當年？真的是不懂市政的昏君。

針對魚果市場爭議，柯文哲今(9日)回應此事時反質疑，「要打果菜市場是不是？當初每筆預算都在議會審查過，出來講話的議員，當年審預算時你在哪裡？怎麼當年不講話，現在全部都跳出來了，還是你要跟我說你當年（應指審預算時）是白痴，現在突然搞清楚了？」

「拜託！柯主席才真的是番顛，說不過人就罵人，好意思提當年？」游淑慧對此發文回擊，「當年審這筆預算我不是議員，但他真的是不懂市政的昏君了！而且是那種只求連任、自己承認第一任都不懂、亂做的市長。所以當年我就說：你違反預算編列了……這樣亂編預算會出事！」

游淑慧直呼，「但柯文哲，會聽人家勸嗎？我早上才說………柯文哲不亂罵人，我們要燒香；但他嘴巴就是不罵人會癢！」