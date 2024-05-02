威京集團京華城商場取得史上最高的840％容積，民進黨台北市議員簡舒培批評，民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內受理京華城的陳情，並透過2份專簽交辦都發局，都發局才膽大妄為，對財團「要5毛給10塊」，聽命行事乖乖替柯完成「選民服務」。民眾黨發言人吳怡萱今說，簡舒培是真的不懂，還是被意識形態蒙蔽雙眼，變笨了呢？這些決行章，是市政府非常合理合法的程序。

吳怡萱今在台玻大樓召開記者會說明，市長收到相關陳情、行政救濟，當然要將這個案子交由獨立機關都委會審議，如果簡舒培光靠決行章，就認定說是柯文哲下令做什麼事情，如果按照她邏輯，柯文哲應該在當時就應該直接命令要讓容積獎勵提升，而不是交由都委會。

吳怡萱指出，柯文哲如果想用一個專制的方式，用簡舒培這種邏輯，他照理說要直接下令市府員工按照他的意志來執行，問題是他把這個案子交給獨立運作的都委會審議。她批，現在很多議員見獵心裡，用這種片段式的訊息，用不對稱的資訊落差，來欺騙一般大眾操作風向，自以為是的檢察官辦案，我們就讓真正的檢察官來說清楚講明白、辦清楚，讓真相水落石出。

吳怡萱也提到，台北市議員鍾小平今天又大動作跑到地檢署，今年立委選舉，鍾小平不惜為了選贏，利用柯文哲在投票所附近掛上「柯文哲唯一支持鍾小平」的布條，此事還在根據《選罷法》審理中，結果沒有選上、落選了，「他翻臉不認人」，到了現在，他為了博取聲量蹭柯文哲，「你說這樣的人多麼的雙面、多變？這樣變來變去的立場早就已經失去公信力，拜託鍾小平不要再作秀了！」

另外，元大聲明與北市府討論不是北士科案，吳怡萱提及，會議紀錄可以看出，裡面討論的不只內湖還有北士科，不知道為什麼出現認知上的落差，元大一開始說從來沒有跟台北市政府接觸，到後來我們拿出會議紀錄後，他說確實有去，只是時間上跟我們所認知討論東西不同。

吳強調，元大確實有跟北市府針對相關重大議題討論，就連昨天蔣市府的科長回應議員時也說當時的確有開會，我們也希望，既然當時確實有開會，蔣市府不要讓公務員，背負做假紀錄、偽造文書這些不必要的罪名，還是要趕快把事件釐清。