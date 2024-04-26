據統計1980年至2023年的職災給付統計，43年來共有2萬2067人死亡、失能者達15萬8822人，代表共有18萬889個家庭因此成為「職災家庭」，工傷協會在國際工傷日的4月28日前赴立法院呼籲，勞動部應成立職災勞工長照機構，而不是把勞工丟給長照解決問題。

RCA員工關懷協會理事長馬金秀表示，曾在RCA工作21年多，後來罹患癌症，住院化療期間丈夫和女兒請假照顧，手術後身體無法負荷工作，甚至還要由家庭負擔醫療費，未來還需要長期照顧，希望可以成立服務職災勞工的長照機構，照顧職災勞工的生活與病痛、減輕家人負擔。

工傷協會表示，2022年5月1日勞工職業災害保險及保護法上路後，雖然對於立法後的職災勞工多了照顧，但新法上路前的職業災害勞工卻未獲得新法保障，導致生活照顧、就業困難，成為新災保法孤兒。

勞動部勞動保險司司長陳美女說，依災保法規定，勞工在災保法上路前發生職業災害傷病、失能或死亡保險事故，仍適用舊法規定，但尚未提出申請，且請求權時效尚未完成，可以選擇適用新法。

針對職災勞工長照機構，勞動部職安署副組長劉約瑟則說，依災保法規定目前提供器具補助、照護補助，如果涉及長期照顧需求，將由地方政府個管員轉介至長照資源。