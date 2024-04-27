台中市大里區公所27日上午舉辦模範母親與孝行楷模表揚，模範母親代表黃林玉蓮（中）及孝行楷模代表吳秀琴（右五）等人一同切蛋糕慶賀。（大里區公所提供／潘虹恩台中傳真）

鄰近母親節，台中市大里與龍井區公所27日上午皆舉辦模範母親與孝行楷模表揚，感恩母親教養子女的辛勞付出。高齡92歲的劉黃素貞與丈夫共渡生活風霜，參與養豬、農務更兼顧家庭手工拉拔3個孩子長大，成為愛與堅韌並具之典範；另名抗癌鬥士吳秀琴，挑起照失智母親的重擔，1年365天照顧不間斷，令人動容。

鄰近母親節，為感恩母親教養子女的辛勞付出，大里與龍井區公所27日上午各自於公所舉辦模範母親與孝行楷模表揚活動，大里區受推薦表揚模範母親有39位、孝行楷模26位，龍井區受推薦表揚模範母親則有18位、孝行楷模11位，共同歡慶母親節。

家住龍井田中里的劉黃素貞現年92歲高齡，出生於貧困的環境中，一生充滿辛勤奮鬥和無私奉獻的。她與丈夫攜手共渡生活風霜，曾參與養豬、農務更兼顧家庭手工拉拔3個孩子長大，成為愛與堅韌並具之典範，今日獲獎，開心之情溢於言表。

不僅劉黃素貞第2次獲得模範母親殊榮，其二兒子劉昆榮也獲今年孝行楷模，堅守對母親的照顧責任。他回憶，小時候家中貧窮，幼時曾生一場大病，母親帶他四處奔波、求神問卜，最終才好轉，謝謝母親沒有放棄他。

大里瑞城里的吳秀琴數年前提早離開職場及出國旅遊的夢想，一肩挑起照顧9旬失智母親的責任，從三餐、沐浴甚至大小便都照顧的無微不至，1年365天未間斷。最難能可貴的是，吳秀琴本身還是抗癌鬥士，即使身體不舒服也將母親照顧很好，如今其母已成百歲人瑞，其侍母至孝之精神也深得里鄰讚佩。

龍井區長戴燕如說，母親是家庭溫柔堅定的力量，從幼兒時期的扶養、青少迷惘時期的陪伴，即使成年了也對子女有無盡的牽掛，鼓勵大家時常向母親表達我們的愛與關懷；大里區長鄭正忠區長表示，每位受獎者背後都有感動人心的故事，期待藉由他們母儀典範與孝行美德成為眾人榜樣。