投資臺灣事務所指出，「投資臺灣三大方案」已吸引1,472家企業約2兆2,570億元投資，預估創造15萬1,618個本國就業機會。包括「歡迎臺商回臺投資行動方案」有307家臺商投資約1兆2,449億元；「根留臺灣企業加速投資行動方案」有187家根企業投資約5,520億元；「中小企業加速投資行動方案」則吸引978家中小企業投資約4,600億元。

投資臺灣事務所介紹，爭鮮在全球已有超過600家門市，旗下擁有5個餐飲品牌，為提升市場競爭力，爭鮮規劃投資逾63億元在桃園興建新廠及建置智能化生產線，安裝雲端智慧管理系統與自動化倉儲，以優化生產工序及提升產品品質。未來新廠將設置太陽能板等減碳節能裝置。

另外，友威科技研投資投資逾15億元於台中市大雅區建置企業總部，擴大研發及生產；新總部除採智慧化設備提升生產效率外，將朝向綠建築規劃，並建置能源管理系統及架設屋頂型太陽能板，期望逐步降低碳排放。藉由此次投資，擴大於半導體、C載板、高階封裝及光學產業的應用領域。

八野爺食品預計投資1.8億元，於嘉義馬稠後產業園區設立生產中心，採用智能化設備提升產品效率及品質，並預計設置太陽能設備、使用節約燈具等，創造永續環境。專門生產陶瓷纖維濾管及陶瓷纖維觸媒濾管的富利康科技，則規劃投資5.3億元興建新廠，設置智慧化系統，以即時管理訂單及維持產品品質。

瑞億科技主要研發及生產行車安全警示器、紀錄器、雷達測速器等，此次投資超過4億元，將廠房打造成綠建築，並增設行車安全警示器產品產線，導入ERP系統及自動化控制組裝設備。