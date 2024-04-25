外媒引述美國太陽能製造聯盟貿易委員會指出，在馬來西亞、柬埔寨、越南和泰國設有工廠的中國公司，以低於生產成本的價格在美國市場銷售太陽能面板，導致價格暴跌50％以上，使在美國生產的產品受到威脅。

本次向美國商務部和國際貿易委員會提出申請和聲明的巨頭企業，包括美國First Solar、Convalt Energy、Mission Solar和Swift Solar、韓國韓華Qcells、瑞士Meyer Burger及挪威REC Silicon等7家公司。