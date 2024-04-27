大陸央視新聞用戶端27日報導，第一季，隨著宏觀組合政策實施力度不斷加大，市場需求逐步改善，工業生產回升向好，規模以上工業企業利潤延續增長態勢，保持增長。第一季，大陸全國規模以上工業企業利潤同比增長4.3％，由上年全年下降2.3％轉為正增長。按季看，規上工業企業利潤連續三季增長，延續恢復態勢。

工業企業營收繼續恢復。市場需求逐步改善，新動能加快成長，帶動企業營收繼續恢復。第一季，規上工業企業營業收入同比增長2.3％，增速比上年全年加快1.2個百分點，當季營收連續三季增長，為企業盈利持續恢復創造有利條件。

近七成行業利潤實現增長。第一季，在41個工業大類行業中，有28個行業利潤同比增長，占68.3％，比上年全年擴大2.4個百分點。分門類看，製造業利潤由上年全年下降2.0％轉為增長7.9％；採礦業利潤下降18.5％，降幅比上年全年收窄1.2個百分點；電力熱力燃氣及水生產和供應業利潤增長40.0％，保持快速增長態勢。

高技術製造業引領工業利潤增長。新質生產力培育壯大，發展新優勢加快塑造，高技術製造業利潤實現較快增長。第一季，高技術製造業利潤由上年全年下降8.3％轉為同比增長29.1％，增速比規上工業平均水準高24.8個百分點。分行業看，通信終端設備行業利潤增長3.47倍；積體電路、顯示器件、電腦整機製造行業均由上年同期虧損轉為盈利，利潤同比分別增加108.3億元（人民幣，下同）

、76.1億元、48.0億元。

裝備製造業發揮利潤增長「壓艙石」作用。實體經濟不斷鞏固增強，新型工業化深入推進，裝備製造業利潤增長明顯加快。第一季，裝備製造業利潤同比增長18.0％，增速比上年全年加快13.9個百分點，拉動規上工業利潤增長4.9個百分點，是貢獻最大的行業板塊，發揮了「壓艙石」作用。分行業看，電子、汽車行業利潤分別增長82.5％、32.0％，是拉動規上工業利潤增長最多的製造行業；鐵路船舶航空航太運輸設備、通用設備、金屬製品行業利潤分別增長45.8％、7.9％、6.7％。

消費品製造業利潤保持較快增長。隨著擴內需促消費政策深入實施，消費需求不斷釋放，疊加春節假期有力帶動，消費品製造業利潤保持平穩較快增長。第一季，消費品製造業利潤由上年全年下降1.1％轉為同比增長10.9％，當季利潤連續三個季度保持兩位數增長，有力支撐規上工業利潤回升向好。分行業看，在13個消費品製造大類行業中，有12個行業利潤實現增長，比上年全年增加4個行業。其中，化纖、造紙行業利潤分別增長3.10倍、1.38倍，家具、印刷、文教工美、紡織行業利潤增速在25.0％—51.4％之間。

總體看，第一季規上工業企業利潤保持增長態勢，但也要看到，企業利潤恢復仍不平衡，工業企業效益恢復基礎仍不牢固。下階段，要堅決落實好大規模設備更新和消費品以舊換新政策措施，加快建設現代化產業體系，著力擴大大陸國內需求，持續提振各類經營主體信心，加力鞏固工業經濟恢復基礎，推動工業經濟持續回升向好。