待公布重大訊息 京元電子26日起暫停交易 20:212024/04/25 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京元電子（2449）因有重大訊息待公布，上市普通股自113年4月26日起暫停交易，期交所公告京元電子期貨（GR）自113年4月26日起暫停交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 期貨最新報價 4／22期交所夜盤行情 期貨最新報價 4／23期交所夜盤行情 期貨最新報價4／29期交所夜盤行情 #京元電子 #期貨 #暫停交易 #因有 #重大訊息 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 期貨最新報價 4／24期交所夜盤行情 19:422024/04/24 財經 期貨最新報價 4／19期交所夜盤行情 19:332024/04/19 財經 期貨最新報價4／26期交所夜盤行情 20:292024/04/26 財經 期貨最新報價 4／25期交所夜盤行情 20:222024/04/25 財經 京元電子今停牌 3點宣布處分子公司股權案 17:302024/04/26 財經 京鼎違反內控 證交所開罰10萬元 22:122024/04/26 財經 台指期夜盤反彈逾150點 台積電ADR續挫2％ 23:392024/04/19 財經 《商情》乾旱天氣擔憂 美麥攀升近周上揚12.2% 10:572024/04/27 財經 台積電ADR強彈2％ 台指期夜盤衝19,845點 00:052024/04/24 財經 《國際金融》美指期小漲 本周「重點錦集」必看 09:282024/04/22 財經 上檔壓力沉重 台指期早盤跌逾300點 12:092024/04/25 財經 群光傳遭駭客盜414萬筆檔案 發重大訊息回應了 20:552024/04/21 財經 費半指數開低 台指期夜盤回檔逾百點 23:282024/04/29 財經 滬銅期貨創2006年新高 持倉飆漲90倍 13:252024/04/21 財經 台股熱！個股期貨交投大增60％ 期交所5／2新掛七檔個股與ETF期貨 19:522024/04/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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